Fallece Eric Roy, entrenador del Stade Brest, a los 58 años por cáncer de páncreas

Eric Roy, de 58 años, falleció este miércoles a causa de un cáncer de páncreas, informó su familia. El excentrocampista formado en el Niza, con pasos por el Olympique de Lyon y el Olympique de Marsella, se había destacado en la última temporada como entrenador del Stade Brest, al que condujo a la clasificación para la UEFA Champions League.
Roy inició su carrera como técnico en su primer club, pero fue en 2023 cuando tomó las riendas del Brest. En su única temporada al mando, el equipo bretón terminó tercero en la Ligue 1, detrás del Paris Saint‑Germain y el Mónaco, logrando así su primera participación en la Champions League. En la competición europea, el Brest superó la fase de grupos, aunque fue eliminado en la repesca por el PSG.
Además de la hazaña europea, Roy aseguró la permanencia del Brest en la primera división, objetivo que los directivos habían considerado prioritario. Su fallecimiento ha generado condolencias de la Ligue 1, que expresó sus más sinceras condolencias a la familia y a los seres queridos del técnico.
Según la familia, Roy llevaba tres años luchando contra el cáncer de páncreas, enfermedad que finalmente le arrebató la vida. Su legado quedará marcado por la transformación del Brest de un club modesto a una verdadera sorpresa del fútbol francés.
La comunidad futbolística, tanto en Francia como internacionalmente, lamenta la pérdida de una figura emblemática que, a través de su visión táctica y liderazgo, dejó una huella imborrable en el deporte.