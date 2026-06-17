Fallece Eric Roy, entrenador del Stade Brest, a los 58 años por cáncer de páncreas

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El exjugador y técnico francés Eric Roy murió a los 58 años tras una lucha de tres años contra un cáncer de páncreas. Roy había llevado al modesto Stade Brest a la clasificación a la UEFA Champions League en la temporada 2023‑2024, convirtiéndose en una de las mayores sorpresas del fútbol francés.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/06/2026 03:10 PM.
En Deportes y editada el 17/06/2026 03:22 PM.