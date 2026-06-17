Selección Mexicana llega a Guadalajara y busca liderar el Grupo A en el Mundial 2026

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Tras vencer a Sudáfrica en la fase inaugural, el Tri arribó a Guadalajara con la intención de consolidar el liderato del Grupo A. La FIFA autorizó el cambio de sede, generando una gran movilización de aficionados y medidas especiales del gobierno estatal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/06/2026 05:13 AM.
En Deportes y editada el 17/06/2026 05:57 AM.