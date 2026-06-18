México irá con presión alta ante Corea del Sur, anuncia Javier Aguirre

El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, pronunció un mensaje directo a la prensa el miércoles 17 de junio, antes del encuentro inaugural del país como sede en la Copa del Mundo 2026. "México irá a presionar alto y fuerte ante Corea del Sur este jueves en el Estadio Akron", afirmó, subrayando que el plan de juego buscará forzar errores del rival desde los primeros minutos, una estrategia que ha dado resultados en partidos recientes del Tricolor.
Antes de abordar la táctica, Aguirre destacó la emotiva recepción que la afición tapatía brindó al equipo al llegar a la ciudad. "Nos sigue emocionando la recepción de ayer… escuchar a mi gente cinco horas esperando, madres, abuelas, niños, bebés, el mariachi… es algo indescriptible", expresó, y añadió que el grupo tiene la obligación de devolver ese apoyo con resultados positivos.
El técnico también se mostró autocrítico respecto al desempeño del debut, señalando la necesidad de continuidad y de evitar impulsos aislados: "Esperemos que estemos bien en el partido, que tengamos continuidad en el rendimiento y seamos capaces de ganar haciendo buen fútbol".
En la defensa, México afronta una baja importante: César Montes fue expulsado en el primer partido y no podrá jugar. Edson Álvarez se perfila como su reemplazo, con Israel Reyes como alternativa.
El rival, Corea del Sur, dirigido por Hong Myung‑bo, llegó a la fase de grupos con una victoria 2‑1 sobre la República Checa, demostrando carácter y velocidad, factores que Aguirre considera la principal preocupación para su equipo.
El Estadio Akron será escenario del primer partido del Tri en Guadalajara dentro de una Copa del Mundo, pese a que la ciudad ya albergó los mundiales de 1970 y 1986. El ambiente previo al encuentro ha sido de gran expectación, con miles de aficionados, mariachis, pirotecnia y cánticos alrededor del hotel de concentración.
Los seguidores que no obtuvieron boleto podrán reunirse en el FIFA Fan Fest del centro de la ciudad, donde se ha organizado un baile masivo al estilo "Gangnam Style" que se espera reúna a más de 50,000 personas. La seguridad será reforzada por la policía municipal y estatal en el Fan Fest y en la Rotonda de La Minerva, tradicional punto de celebración de los triunfos del Tricolor.