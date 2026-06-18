México irá con presión alta ante Corea del Sur, anuncia Javier Aguirre

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El técnico Javier Aguirre declaró ante los medios que el Tri debe presionar alto y buscar la victoria contra Corea del Sur en su primer partido como anfitrión en el Estadio Akron, resaltando la responsabilidad de retribuir el apoyo de la afición tapatía.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/06/2026 08:40 AM.
En Deportes y editada el 18/06/2026 10:44 AM.