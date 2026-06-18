Fan del Atlas resulta lesionado tras caer en el FIFA Fan Fest de Guadalajara

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Durante el FIFA Fan Fest en Plaza Liberación, un seguidor del Atlas escaló una estructura, se negó a bajar, cayó desde tres metros y, tras ser atendido por emergencias, fue puesto a disposición del Ministerio Público por posibles daños al patrimonio urbano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/06/2026 12:24 PM.
En Deportes y editada el 18/06/2026 01:06 PM.