Fan del Atlas resulta lesionado tras caer en el FIFA Fan Fest de Guadalajara

En el marco de las celebraciones de la Copa Mundial 2026, un aficionado del Atlas protagonizó un incidente en el FIFA Fan Fest instalado en Plaza Liberación, Guadalajara, el 18 de junio. El hombre escaló una de las estructuras del recinto, exhibió un zarape rojinegro y, pese a los llamados de la seguridad y la Guardia Nacional, se negó a descender.
Tras varios minutos de diálogo infructuoso, dos policías municipales intentaron retirar al aficionado. En el proceso, el seguidor perdió el equilibrio y cayó desde una altura aproximada de tres metros; uno de los policías también se precipitó junto a él. Los equipos de emergencia acudieron de inmediato, atendiendo una contusión craneal del aficionado y golpes menores en los agentes.
El aficionado fue estabilizado, asegurado por la policía y trasladado a la Fiscalía del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público por presuntos daños al mobiliario y la infraestructura urbana, conductas tipificadas en el Código Penal de Jalisco.
Autoridades locales señalaron que, a pesar de este episodio, el balance general de seguridad en torno al Mundial 2026 sigue siendo positivo y no se han registrado incidentes que comprometan el desarrollo de las actividades del Fan Fest.
El suceso ha generado amplio debate en redes sociales sobre el comportamiento de algunos aficionados y la efectividad de los protocolos de seguridad implementados por las autoridades.