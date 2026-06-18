Tiago Splitter es nombrado nuevo entrenador de los Chicago Bulls en la NBA

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Los Chicago Bulls anunciaron oficialmente a Tiago Splitter, de 41 años, como su nuevo entrenador en jefe, convirtiéndose en el vigésimo quinto técnico de la franquicia. El exjugador brasileño llega tras una temporada como entrenador interino de los Portland Trail Blazers y una amplia trayectoria como jugador y asistente en la NBA.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/06/2026 10:51 AM.
En Deportes y editada el 18/06/2026 10:56 AM.