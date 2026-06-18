Colombia gana y desata una fiesta tricolor en el Ángel de la Independencia

A pesar de la lluvia, cientos de aficionados colombianos se congregaron en el Paseo de la Reforma, frente al Ángel de la Independencia, para festejar la contundente victoria 3-1 de la selección de Colombia contra Uzbekistán en la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026.
El triunfo, que colocó a los sudamericanos como líderes del Grupo K, fue protagonizado por Daniel Muñoz (1-0), Luis Díaz (2-0) y Jáminton Campaz (3-1). La gesta deportiva se vivió en el Estadio Ciudad de México, donde más de 50 mil seguidores, entre ellos el cantante Maluma, corearon cánticos al ritmo de cumbia, vallenato y tambora.
El partido comenzó con dominio colombiano; el primer gol llegó al minuto 41 tras una asistencia de Luis Díaz a Daniel Muñoz. Uzbekistán igualó en el minuto 60, pero la respuesta llegó cinco minutos después cuando Luis Díaz recuperó la ventaja. En el tiempo añadido, Jáminton Campaz selló el marcador con un gol de Cucho Hernández, asegurando los tres puntos.
La celebración se extendió más allá del estadio. En las inmediaciones del Ángel, los aficionados improvisaron una fiesta que, según videos difundidos en X (antes Twitter) e Instagram, incluyó bailes, cantos y la distribución de banderas tricolores. La algarabía se prolongó hasta el amanecer, consolidando un vínculo cultural entre colombianos y mexicanos.
Con este resultado, Colombia se perfila como candidato serio para avanzar en la competición. Su próximo reto será el 23 de junio en Guadalajara, contra Congo, mientras Portugal y Congo ocupan la segunda posición del grupo y Uzbekistán quedó último.