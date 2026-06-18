Colombia gana y desata una fiesta tricolor en el Ángel de la Independencia

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Cientos de colombianos celebraron en la Ciudad de México la victoria 3-1 de su selección sobre Uzbekistán, liderando el Grupo K del Mundial 2026, mientras la lluvia no detuvo la algarabía alrededor del emblemático monumento.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/06/2026 08:37 AM.
En Deportes y editada el 18/06/2026 08:46 AM.