Colombia debuta con autoridad en el Mundial 2026 y vence 3-1 a Uzbekistán

Colombia arrancó su participación en el Mundial 2026 con victoria contundente 3-1 sobre Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, teñido de amarillo para recibir a los aficionados cafeteros. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo logró los tres puntos iniciales gracias a una actuación estelar de Luis Díaz, quien se alzó como jugador del partido.
El técnico argentino apostó por un 4-2-3-1: Camilo Vargas en arco; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica en defensa; Jefferson Lerma y Gustavo Puerta como volantes de recuperación; Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz detrás del delantero Luis Javier Suárez.
Con una posesión superior al 60% y una defensa mayormente sólida, Colombia demostró que tiene argumentos para competir en el torneo. El triunfo permite iniciar con confianza su camino en la Copa del Mundo 2026.