Colombia debuta con autoridad en el Mundial 2026 y vence 3-1 a Uzbekistán

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La Tricolor se impuso 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, sumando sus tres primeros puntos. Luis Díaz fue la figura del partido.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/06/2026 08:38 AM.
En Deportes y editada el 18/06/2026 08:43 AM.