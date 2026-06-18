Darianne Hernández da paso firme y se mete a cuartos en el Mundial de Boxeo

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La pugilista potosina Darianne Hernández Olvera superó a la iraní Sarina Naghsh y se clasificó entre las ocho mejores de la categoría de 65 kg femenil, asegurando su puesto en los cuartos de final del certamen en China.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/06/2026 10:58 AM.
En Deportes y editada el 18/06/2026 11:06 AM.