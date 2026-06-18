Darianne Hernández da paso firme y se mete a cuartos en el Mundial de Boxeo

La mexicana Darianne Hernández Olvera se convirtió en la principal protagonista de la delegación nacional en la Copa Mundial de Boxeo Guiyang 2026, al garantizar su pase a los cuartos de final de la categoría de 65 kg femenil. En un combate dominante, la potosina venció por decisión unánime a la iraní Sarina Naghsh, con tarjetas de 30‑27, 30‑27, 30‑27, 29‑28 y 29‑28.
Con este resultado, Hernández se ubicó entre las ocho mejores boxeadoras de su división y tendrá como próximo rival a la británica Sacha Hickey el 19 de junio. La británica había derrotado a la mexicana en la ronda de dieciseisavos en la primera fase del torneo celebrada en Brasil, por lo que la pugilista buscará la revancha y un posible acceso a semifinales.
El desempeño mexicano también incluyó resultados adversos. En la categoría de 60 kg femenil, Paula Jazmín Hernández Cortés cayó por decisión dividida ante la china Yang Chengyu. En la rama varonil, Christopher Santos fue eliminado en los 55 kg tras perder por decisión unánime frente al mongol Bilguunsaikhan Kharkhuu.
La delegación nacional continuará su participación el mismo día con Hugo Yair Barrón Leal, quien enfrentará al iraní Ali Habibinezhad en los dieciseisavos de los 65 kg varonil, y con la campeona mundial juvenil Valeria Sarahí Amparán Pizarro, quien debutará contra la francesa Romane Moulai.