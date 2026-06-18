Empate entre Chequia y Sudáfrica complica el grupo y favorece a México

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El 1‑1 entre República Checa y Sudáfrica en el Grupo A del Mundial 2026 deja a la Selección Mexicana a un paso de asegurar su pase a octavos de final, dependiendo únicamente del resultado contra Corea del Sur.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/06/2026 12:24 PM.
En Deportes y editada el 18/06/2026 12:53 PM.