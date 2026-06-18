Empate entre Chequia y Sudáfrica complica el grupo y favorece a México

El empate 1‑1 entre República Checa y Sudáfrica, registrado en el Mercedes‑Benz Stadium, ha modificado significativamente el panorama del Grupo A del Mundial 2026. Con solo un punto cada uno, los dos equipos quedan relegados a la lucha por el tercer puesto, mientras que México y Corea del Sur mantienen tres puntos cada uno.
Para la Tricolor, el resultado significa que su próximo encuentro contra Corea del Sur se vuelve decisivo. Una victoria le otorgaría seis puntos, colocándola como única líder del grupo y dejando a Chequia y Sudáfrica sin posibilidades reales de superarla, ya que solo les quedaría una fecha para sumar un máximo de cuatro puntos.
El reglamento del torneo establece que avanzan los dos primeros de cada grupo. En el escenario actual, México controla su destino: si empata o gana contra Corea del Sur, asegura su pase; si pierde, dependerá de combinaciones de resultados poco probables entre los demás equipos.
El desempeño de México en la primera jornada también refuerza su posición. La victoria 2‑0 sobre Sudáfrica, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, no solo le dio los tres puntos iniciales, sino que mantuvo su portería sin goles en contra, generando confianza en el plantel y en la afición.
Por su parte, Corea del Sur también llegó con tres puntos tras vencer 2‑1 a República Checa, lo que convierte el duelo entre ambos en una verdadera final de grupo. El resultado de este partido definirá quién lidera el Grupo A y quién deberá depender de la suerte en la última jornada.
En conclusión, el empate entre Chequia y Sudáfrica beneficia a México al reducir la presión externa y colocar la clasificación en sus propias manos. El próximo partido contra Corea del Sur será el factor determinante para asegurar la permanencia en la fase de octavos de final del Mundial 2026.