Falcao lamenta la decisión de Quiñones de jugar con México en lugar de Colombia

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Radamel Falcao expresó su pesar por la ausencia de Julián Quiñones en la selección colombiana, tras la decisión del delantero de representar a México. El exgoleador destacó la calidad del jugador y explicó que, aunque respeta la elección personal, Colombia perdió un talento en pleno auge.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/06/2026 08:16 AM.
En Deportes y editada el 18/06/2026 09:31 AM.