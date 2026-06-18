Falcao lamenta la decisión de Quiñones de jugar con México en lugar de Colombia

En una entrevista concedida a ESPN, Radamel Falcao abordó la polémica generación de Julián Quiñones, quien optó por jugar para la selección de México en lugar de la de su país natal, Colombia. El legendario delantero subrayó que, si bien la decisión es “muy personal”, la salida de Quiñones representa una pérdida significativa para el fútbol colombiano.
“Son decisiones muy personales, yo no me puedo meter en una decisión tan íntima”, declaró Falcao, reconociendo que México “le abrió las puertas hace mucho tiempo”. El atacante, radicado en territorio mexicano desde hace varios años, se siente parte de esa cultura y ha construido allí su vida y carrera.
El exgoleador de la selección tricolor expresó el sentir de muchos aficionados: “Para nosotros los colombianos es una lástima porque nos hemos perdido de un gran talento y, pues nada, es orgulloso poder verlo brillar en otro país”. Con esas palabras, Falcao reconoció tanto la calidad futbolística de Quiñones como el mérito del país que lo acogió.
Quiñones, quien integró las selecciones sub‑17 y sub‑20 de Colombia, nunca recibió una convocatoria definitiva a la absoluta. Según la Federación Colombiana de Fútbol, el técnico Néstor Lorenzo lo llamó y el jugador aceptó inicialmente, pero luego comunicó su preferencia por México. El presidente de la federación, Ramón Jesurún, explicó: “Siempre estuvo en el radar del profesor Lorenzo; su decisión personal era que prefería jugar con la selección de México, hay que respetarla”.
El delantero ha señalado que su arraigo en México, la naturalización y la construcción de una familia allí fueron factores decisivos. “Mi vida y mi carrera se desarrollaron en México, país al que le debo lo que soy tanto como persona como futbolista”, afirmó.
En conclusión, la elección de Julián Quiñones responde a una combinación de factores personales, deportivos y afectivos. Aunque Colombia mostró interés, la decisión ya estaba tomada, cerrando definitivamente la puerta a la selección sudamericana.