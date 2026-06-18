Familia Messi desmiente rumores sobre la muerte de Jorge Messi

En la madrugada del 17 de junio de 2026, una periodista mexicana difundió en vivo la supuesta muerte del padre de Lionel Messi, Jorge Messi, generando una ola de desinformación en redes sociales. Minutos después, la propia comunicadora emitió una disculpa y varios medios argentinos desmintieron la información, aclarando que el señor Messi se encuentra hospitalizado por una enfermedad grave, pero con vida.
El rumor surgió después de que el periodista argentino Eduardo Feinmann señalara que Jorge Messi llevaba varios meses luchando contra una condición de salud crítica y que su estado se había deteriorado recientemente. Sin embargo, la afirmación de su fallecimiento no tiene sustento y fue catalogada como fake news por la familia del futbolista.
La familia de Lionel Messi emitió un comunicado oficial en el que pidió a los medios y al público abstenerse de difundir información no verificada: "Solo los familiares cercanos poseen datos precisos sobre el estado de salud de Jorge. Cualquier otra versión no debe considerarse válida".
Hasta la fecha, no existe anuncio oficial que indique que Messi abandonará el Mundial 2026 por la enfermedad de su padre. El delantero, quien recientemente mostró emoción tras el empate de Argentina contra Argelia, ha preferido mantener su vida privada fuera del foco mediático.
Este episodio subraya la necesidad de contrastar fuentes antes de publicar noticias sensibles, especialmente en un contexto de gran expectación como el Mundial de fútbol.