Familia Messi desmiente rumores sobre la muerte de Jorge Messi

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Una periodista difundió erróneamente la supuesta muerte de Jorge Messi, padre del astro argentino. Las fuentes familiares confirman que está vivo pero gravemente enfermo, y Lionel Messi no ha anunciado su retiro del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/06/2026 11:03 AM.
En Deportes y editada el 18/06/2026 11:16 AM.