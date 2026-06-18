Son Heung-min y Lee Kang-in, las claves de Corea del Sur según análisis de IA

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Un análisis basado en IA destaca a Son Heung‑min, Lee Kang‑in, Hwang Hee‑chan, Kim Min‑jae, Hwang In‑beom y Jo Hyeon‑woo como las principales amenazas de Corea del Sur para la Selección mexicana en su enfrentamiento del 18 de junio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/06/2026 01:03 PM.
En Deportes y editada el 18/06/2026 01:17 PM.