Son Heung-min y Lee Kang-in, las claves de Corea del Sur según análisis de IA

La Selección mexicana se prepara para enfrentar a Corea del Sur este jueves, partido que podría definir gran parte de su futuro en la fase de grupos del Mundial 2026. Herramientas de inteligencia artificial (IA) han elaborado un informe que identifica a varios futbolistas surcoreanos como los principales riesgos para el conjunto dirigido por Javier Aguirre.
Son Heung‑min encabeza la lista. El capitán de los Taeguk Warriors destaca por su velocidad, capacidad para atacar los espacios y experiencia en la élite del fútbol europeo, lo que lo convierte en una amenaza constante para cualquier defensa.
La IA también señala a Lee Kang‑in como un creador de juego capaz de desequilibrar el encuentro. Su visión, habilidad para generar oportunidades y asociación en el último tercio del campo lo hacen una pieza clave del ataque surcoreano.
En la línea ofensiva, Hwang Hee‑chan se perfila como un delantero que aprovecha los espacios detrás de las defensas gracias a su potencia física y rapidez en las transiciones.
En la zaga, Kim Min‑jae es considerado uno de los defensores más sólidos de Asia. Su liderazgo y fortaleza en el juego aéreo aportan seguridad a la defensa surcoreana.
En el mediocampo, Hwang In‑beom será el encargado de marcar el ritmo del equipo y conectar la recuperación con el ataque, mientras que el guardameta Jo Hyeon‑woo representa una garantía bajo los tres postes por su experiencia internacional.
Según el análisis de IA, la combinación de la calidad individual de Son Heung‑min, la creatividad de Lee Kang‑in y la solidez defensiva de Kim Min‑jae convierte a Corea del Sur en un rival capaz de competir de tú a tú con cualquier selección. Contener a estas figuras será crucial para que México aspire a los octavos de final del Mundial 2026.