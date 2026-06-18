Ibrahima Konaté llega al Real Madrid tras salir del Liverpool y firma hasta 2030

El Real Madrid anunció este jueves la incorporación del defensa francés Ibrahima Konaté, quien llegó al club como agente libre tras la finalización de su contrato con el Liverpool. El jugador de 27 años firmó un acuerdo que lo mantendrá en el Bernabéu hasta el año 2030.
Konaté es el tercer fichaje oficial del conjunto blanco en la presente ventana de mercado, después del mediocampista portugués Bernardo Silva y el lateral español Marc Cucurella, ambos convocados para el Mundial de Norteamérica. La llegada del defensa se produce en un momento clave para el club, que busca revertir una sequía de dos años sin títulos y reforzar su línea defensiva bajo la dirección del recién nombrado entrenador portugués José Mourinho.
El central francés vestirá la cuarta elástica de su carrera profesional, tras pasar por el Sochaux (Francia), el RB Leipzig (Alemania) y, durante cinco temporadas, el Liverpool (Inglaterra). En Anfield disputó 183 partidos, donde ganó la Copa de la Liga y la FA Cup en su primera temporada, y fue subcampeón de la Liga de Campeones tras perder contra el propio Real Madrid. Además, formó parte del plantel que se coronó campeón de la Premier League en 2025 bajo la dirección de Arne Slot.
Con 28 partidos internacionales con la selección de Francia, Konaté forma parte de los 26 convocados por Didier Deschamps para el Mundial de Norteamérica, aunque no debutó en el primer encuentro contra Senegal (3-1). Su experiencia en competiciones europeas y su solidez defensiva son vistas como piezas clave para reforzar la zaga merengue y aportar liderazgo al grupo.
El club blanco ha confirmado que Konaté recibirá la camiseta número 4, y que su contrato incluye cláusulas de renovación automática basadas en apariciones y logros colectivos. La directiva del Real Madrid espera que el nuevo fichaje contribuya a la consecución de los objetivos deportivos y a la recuperación del prestigio internacional del equipo.