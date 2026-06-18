Ibrahima Konaté llega al Real Madrid tras salir del Liverpool y firma hasta 2030

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El defensa francés, libre tras su salida del Liverpool, firma con el club blanco hasta 2030, convirtiéndose en el tercer refuerzo oficial del conjunto merengue tras Bernardo Silva y Marc Cucurella.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/06/2026 11:00 AM.
En Deportes y editada el 18/06/2026 11:04 AM.