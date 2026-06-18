Jorge Campos será el representante de Gianni Infantino en el México vs Corea del Sur

En un gesto que ha generado gran expectación, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmó que el legendario exguardameta mexicano Jorge Campos será su representante oficial en el palco presidencial durante el encuentro de la Selección Mexicana contra Corea del Sur, correspondiente a la fase de grupos de la Copa Mundial 2026.
El anuncio se dio a conocer mediante un video publicado por el propio Campos, en el que se reproduce la declaración de Infantino: “Mañana, oficialmente, mi representante para el partido de México contra Corea porque no puedo ir a Guadalajara, pero va mi representante, el grande, el inmenso, Jorge Campos, leyenda increíble. Te quiero mucho”.
Infantino destacó la trayectoria y la relevancia de Campos, calificándolo como una “leyenda increíble” y subrayó que su presencia en el palco presidencial simboliza el reconocimiento internacional que el exportero ha recibido durante la inauguración del Mundial 2026, donde compartió escenario con figuras como Ronaldinho, Cafú y Bebeto.
El partido, que se disputará a las 19:00 hrs (hora del centro de México) en el Estadio Guadalajara, será transmitido por Canal 5, Azteca 7 y la plataforma digital ViX. La Selección Mexicana buscará consolidar su posición en el grupo y avanzar en el torneo.