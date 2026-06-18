Jorge Campos será el representante de Gianni Infantino en el México vs Corea del Sur

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció que el exguardameta mexicano Jorge Campos ocupará su asiento en el palco presidencial durante el partido México‑Corea del Sur, programado para el 18 de junio en Guadalajara, como reconocimiento a su trayectoria.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/06/2026 08:52 AM.
En Deportes y editada el 18/06/2026 10:32 AM.