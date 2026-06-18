Muere Hans Marwitz, la icónica “voz de los Mundiales”, a los 85 años

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El icónico narrador deportivo Hans Marwitz falleció a los 85 años, dejando un vacío inmenso en la cobertura de los Mundiales. La causa de su muerte no ha sido revelada oficialmente y su velatorio se realizará en la capilla Santa Irene, en La Florida, Santiago de Chile.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/06/2026 12:25 PM.
En Deportes y editada el 18/06/2026 12:40 PM.