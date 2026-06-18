Muere Hans Marwitz, la icónica “voz de los Mundiales”, a los 85 años

Hans Marwitz, conocido como la “voz de los Mundiales”, murió a los 85 años. La noticia fue confirmada por sus familiares y por personas cercanas al periodista, aunque hasta el momento no se ha divulgado la causa exacta de su fallecimiento. El velatorio tendrá lugar en la capilla Santa Irene, en la comuna de La Florida, Santiago de Chile, y el sepelio se realizará en el cementerio Parque del Recuerdo.
Hans Marwitz no solo fue la voz que acompañó a millones durante los Mundiales; fue un pilar del periodismo deportivo que, con su estilo único, elevó la narración a una forma de arte. Su partida deja un vacío difícil de llenar, pero su legado permanecerá vivo en cada relato que inspire a futuros cronistas.