Exhibición canadiense: 6-0 a Qatar entre goles, expulsiones y la lesión de Koné

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En la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026, Canadá venció a Qatar por 6-0 en Toronto. El partido quedó marcado por la grave lesión del mediocampista canadiense Ismaël Koné y la expulsión del qatarí Assim Madibo tras revisión del VAR.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/06/2026 05:16 AM.
En Deportes y editada el 19/06/2026 05:38 AM.