Exhibición canadiense: 6-0 a Qatar entre goles, expulsiones y la lesión de Koné

En la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de la FIFA, la selección de Canadá se impuso con autoridad a Qatar, logrando una histórica victoria de 6-0 que le asegura tres puntos cruciales para avanzar. Sin embargo, el triunfo se vio ensombrecido por la grave lesión de Ismaël Koné y la expulsión de Assim Madibo, decisiones que generaron gran conmoción entre jugadores y espectadores.
En el minuto 33, el defensor qatarí Homam Ahmed recibió una tarjeta roja directa por impedir una clara oportunidad de gol, reduciendo a Qatar a diez hombres. La ventaja canadiense se amplió con un gol de Nathan Saliba (tiro libre, 64'), un autogol de Mohammed Manai (75') y el tercer tanto de Jonathan David en tiempo de descuento, sellando el 6-0 final.
Los aficionados canadienses celebraron la victoria en Vancouver, aunque la alegría se vio empañada por la preocupación por la salud de Koné, cuyo futuro en el torneo aún está por determinarse.