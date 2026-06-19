FIFA le quita el sombrero a Caramelo tras lanzarlo al campo en pleno Mundial

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El aficionado mexicano Héctor Chávez “Caramelo” fue sancionado por la FIFA después de arrojar su sombrero de charro al campo tras la victoria de Colombia sobre Uzbekistán, provocando la confiscación del objeto y generando debate sobre los protocolos de seguridad en los estadios del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/06/2026 05:18 AM.
En Deportes y editada el 19/06/2026 08:20 AM.