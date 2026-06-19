Chicharito: ‘Ganamos, pero no brillamos’; pide mejorar al Tri rumbo a octavos

El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, Javier "Chicharito" Hernández, valoró la victoria mínima obtenida el pasado 19 de junio contra Corea del Sur, pero subrayó que el desempeño colectivo aún presenta áreas de mejora. "Ganamos, pero no brillamos; hay que trabajar en la forma de jugar", declaró el exdelantero en declaraciones a la prensa.
El triunfo, que aseguró la clasificación de México a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, marcó el segundo partido consecutivo sin recibir goles, tras la victoria sin conceder ante Sudáfrica. Chicharito destacó el orden defensivo impuesto por el cuerpo técnico de Javier Aguirre, pero señaló que la falta de dominio en el mediocampo y la escasa generación de oportunidades de gol son puntos críticos que deben corregirse.
Con el pase ya garantizado, Hernández instó a Aguirre a aprovechar el próximo encuentro contra la República Checa para experimentar con la plantilla. "Ahora podemos dar minutos a otros jugadores, probar variantes y descansar a los que han acumulado carga. Es la oportunidad perfecta para ajustar la alineación antes de los octavos", afirmó.
El técnico mexicano, por su parte, ha señalado que la estrategia para el partido contra Chequia incluirá rotaciones estratégicas y la evaluación de jóvenes talentos que han mostrado buen desempeño en los entrenamientos. La posibilidad de disputar el duelo de dieciseisavos en el Estadio Azteca, tradicional fortaleza del Tri, añade un factor motivador para el cuerpo técnico.
En cuanto a los posibles rivales de la siguiente fase, México podría enfrentar a selecciones de gran tradición como Brasil, España, Países Bajos, Ecuador o Senegal, según el desarrollo de los grupos. La prioridad inmediata, sin embargo, es consolidar la ventaja obtenida y afinar los detalles tácticos antes del cierre de la fase de grupos.
En síntesis, la victoria sobre Corea del Sur representa un paso firme, pero Chicharito insiste en que el equipo debe elevar su nivel de juego y que el próximo compromiso contra la República Checa será clave para definir la hoja de ruta hacia los octavos de final.