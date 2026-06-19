Chicharito: ‘Ganamos, pero no brillamos’; pide mejorar al Tri rumbo a octavos

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Javier “Chicharito” Hernández elogió la victoria 1‑0 sobre Corea del Sur, pero admitió que el Tri mostró deficiencias y solicitó al técnico Javier Aguirre ajustes tácticos de cara al próximo duelo contra la República Checa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/06/2026 12:24 PM.
En Deportes y editada el 19/06/2026 12:57 PM.