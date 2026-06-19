Gol de orgullo: Sheinbaum lidera festejos nacionales por triunfo de México

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, conmemoró la victoria de la Selección contra Corea del Sur en Guadalajara, resaltando las celebraciones que se vivieron en los 32 estados y anunciando actividades oficiales para honrar al equipo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/06/2026 08:36 AM.
En Deportes y editada el 19/06/2026 08:45 AM.