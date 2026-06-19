Raúl "tala" Rangel salva a México con atajada milagrosa y asegura el pase del Tri

...

En los minutos finales del Grupo A del Mundial 2026, el arquero Raúl “Tala” Rangel realizó una doble intervención que mantuvo a México con ventaja 1‑0 y aseguró su clasificación a octavos de final.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/06/2026 05:23 AM.
En Deportes y editada el 19/06/2026 09:48 AM.