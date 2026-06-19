Estados Unidos y Australia chocan por el liderato del Grupo D en el Mundial

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Estados Unidos recibirá a Australia en el Seattle Stadium el 19 de junio de 2026, en la segunda jornada del Grupo D. Tras una victoria 4‑1 contra Paraguay, los norteamericanos intentan consolidar su liderato, mientras los Socceroos llegan con la confianza de haber vencido 2‑0 a Turquía.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/06/2026 08:27 AM.
En Deportes y editada el 19/06/2026 08:36 AM.