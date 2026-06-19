Estados Unidos y Australia chocan por el liderato del Grupo D en el Mundial

La segunda fecha del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará en el Seattle Stadium, donde la selección de Estados Unidos recibirá a Australia ante un público expectante. El encuentro, transmitido en vivo por DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina), DAZN (España) y múltiples cadenas de América Latina, definirá en gran medida quién liderará el grupo y asegurará un puesto en los octavos de final.
El debut de los anfitriones fue contundente: una victoria 4‑1 sobre Paraguay en Los Ángeles, con Folarin Balogun anotando dos goles y Christian Pulisic comandando el ataque. Con esa actuación, Mauricio Pochettino y su equipo llegan al encuentro con la moral en lo más alto y la intención clara de consolidar su posición de cabeza.
Australia, por su parte, mostró su carácter en el primer partido al vencer 2‑0 a Turquía, demostrando solidez defensiva y capacidad física. Los Socceroos, dirigidos por Graham Arnold, buscarán frenar la verticalidad estadounidense mediante un juego físico y compacto, especialmente en el mediocampo donde Tyler Adams y Weston McKennie son piezas clave para los locales.
Los analistas destacan la velocidad de los extremos estadounidenses como principal arma ofensiva, mientras que la estrategia australiana se centrará en bloquear los canales por banda y presionar intensamente a los creativos norteamericanos. El árbitro alemán Félix Zwayer, con experiencia en competiciones internacionales, estará bajo la lupa, pues cualquier decisión polémica podría inclinar la balanza.
En cuanto a la difusión, el partido será accesible en: