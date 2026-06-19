Gimnasia mexicana asegura boleto al Mundial 2026 y Panamericanos Lima 2027

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En el Campeonato Panamericano 2026, celebrado en Río de Janeiro, las selecciones femenil y varonil de México se clasificaron al Mundial de Rotterdam 2026 y a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, además de obtener varias finales individuales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/06/2026 11:19 AM.
En Deportes y editada el 19/06/2026 11:44 AM.