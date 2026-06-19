Gimnasia mexicana asegura boleto al Mundial 2026 y Panamericanos Lima 2027

Las selecciones mexicanas de gimnasia artística, tanto en la rama femenil como varonil, cumplieron uno de sus principales objetivos en el Campeonato Panamericano 2026 al asegurar su participación en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística 2026 y en los Juegos Panamericanos Lima 2027.
Selección femenil: Integrada por Michelle Pineda, Paulina Guerra, Paulina Campos, Dominica Escartín y Victoria Mata, el conjunto mexicano quedó en la quinta posición con 151.096 puntos. Ese resultado le otorgó las plazas disponibles para el Mundial de Rotterdam 2026 y para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, y le garantizó presencia en cinco finales individuales. Michelle Pineda avanzó a las finales de All‑Around, viga de equilibrio y piso; Victoria Mata clasificó a All‑Around y salto. Las finales se disputarán entre el viernes y el domingo.
Selección varonil: Formada por Mario Rojas, Isaac Núñez, Rodrigo Gómez, Cristian Ramírez y Juan David Hernández, el equipo quedó en la séptima posición, lo que también le aseguró la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027. En la fase individual, Isaac Núñez y Mario Rojas alcanzaron la final de All‑Around, donde buscarán subir al podio continental. La confirmación oficial de los clasificados al Mundial 2026 está pendiente.
El Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística 2026, que se extiende hasta el 21 de junio, reúne a los mejores exponentes del continente y constituye una de las pruebas clave de cara al próximo ciclo internacional.