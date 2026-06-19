México vibra con el Mundial: 300 mil personas celebran el pase del Tri

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Más de 300,000 personas celebraron en la Ciudad de México la victoria 1-0 del Tri contra Corea del Sur, con una masiva concentración alrededor del Ángel de la Independencia y el Zócalo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/06/2026 08:25 AM.
En Deportes y editada el 19/06/2026 09:40 AM.