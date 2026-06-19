México vibra con el Mundial: 300 mil personas celebran el pase del Tri

El Tri aseguró su pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al vencer 1-0 a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, y la euforia se desbordó en la capital del país.
Según informó la alcaldesa Clara Brugada, más de 300,000 ciudadanos salieron a festejar: 170,000 se congregaron frente a las pantallas del Centro Histórico y 130,000 en los Festivales Futboleros distribuidos por distintas colonias.
Pasadas las diez de la noche, la zona del Ángel de la Independencia se transformó en una marea tricolor. Camisetas del Tri, banderas mexicanas, cornetas y el estruendo de cientos de claxones acompañaron los gritos de gol que resonaron en toda la capital. El Zócalo, por su parte, alcanzó su capacidad máxima en el Fan Fest instalado para el torneo.
Brugada describió la atmósfera con estas palabras: “Todos disfrutando con el corazón y con gritos de gol que se escuchan en toda la capital. Así se vive y se disfruta el fútbol en comunidad, con el orgullo a flor de piel y la mejor energía.”
La celebración no se limitó a la capital; en Guadalajara y Monterrey, otras sedes del Mundial, miles de aficionados también inundaron las calles tras el pitido final.
El partido, disputado con dominio alterno y escasas ocasiones claras, se decidió en el minuto 50 del segundo tiempo cuando Luis Romo aprovechó un error del portero coreano Kim Seung‑Gyu para anotar el único tanto.
Con este triunfo, México acumuló seis puntos, tres más que Corea del Sur y cinco por encima de República Checa y Sudáfrica, convirtiéndose en el primer equipo del Grupo A en asegurar su boleto a la siguiente fase. El próximo 24 de junio, el Tri cerrará su participación grupal frente a la República Checa en el Estadio Ciudad de México.