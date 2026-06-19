El Tri avanza a dieciseisavos: vence a Corea y asegura el primer lugar del grupo

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El Tri se impuso 1‑0 a Corea del Sur en el Estadio Jalisco, mantuvo la cima del Grupo A y aseguró su pase a los dieciseisavos de final. A continuación, la evaluación individual de cada futbolista según Infobae.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/06/2026 05:22 AM.
En Deportes y editada el 19/06/2026 05:32 AM.