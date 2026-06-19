El Tri avanza a dieciseisavos: vence a Corea y asegura el primer lugar del grupo

En la jornada inaugural del Grupo A de la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana superó a Corea del Sur por 1‑0 en el Estadio Jalisco, consolidándose como líder del grupo y garantizando su clasificación a los dieciseisavos de final con una jornada de anticipación.
El gol que definió el encuentro, obra de Luis Romo, permitió al conjunto dirigido por Javier Aguirre mantener la ventaja obtenida en la fase de grupos y avanzar con confianza a la siguiente ronda. Sin embargo, la escasa generación de peligro durante gran parte del partido provocó abucheos de una parte del público al término de la primera mitad.
El Tri mostró solidez defensiva, pero la falta de claridad ofensiva generó dudas entre la afición. La presión coreana en los minutos finales obligó a varios jugadores mexicanos a intervenir para evitar una sorpresa en territorio tapatío.
Con el liderazgo del grupo asegurado, México llega a su próximo compromiso mundialista con confianza, aunque el desempeño colectivo sigue generando interrogantes entre la afición, que espera una versión más convincente del equipo a medida que avanza el torneo.