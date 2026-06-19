Natalia Botello hace historia y gana oro panamericano en esgrima para México

En la jornada final del Campeonato Panamericano de Esgrima, celebrado del 15 al 20 de junio en el Polideportivo 1 de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) de Lima, Perú, la mexicana Natalia Botello obtuvo la medalla de oro en la prueba de sable femenil, convirtiéndose en la primera atleta de México en alcanzar un podio de oro en este certamen.
Botello derrotó a la puertorriqueña Gabriela Lin Hwang con un marcador de 15‑9, asegurando el título panamericano y sumando valiosos puntos al ranking de la Federación Internacional de Esgrima (FIE). Este resultado también forma parte del proceso clasificatorio hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027.
El recorrido de la bajacaliforniana fue sólido: tras recibir un bye en la ronda de 32, superó a la chilena Sofía Bossay (15‑13), a la estadounidense Maia Chamberlain (15‑9) y a la canadiense Yifei Liu (15‑6). En semifinales venció a la venezolana Katherine Paredes (15‑7) antes de imponerse en la final.
El campeonato congregó a más de 300 atletas de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, todos compitiendo por puntos de ranking y plazas para el ciclo olímpico. La victoria de Botello no solo destaca su talento individual, sino que también refuerza la presencia de México en el panorama continental de esgrima.