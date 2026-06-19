Natalia Botello hace historia y gana oro panamericano en esgrima para México

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La esgrimista bajacaliforniana Natalia Botello se coronó campeona continental en sable femenil en el Campeonato Panamericano de Esgrima de Lima, otorgando a México su primera medalla de oro en la competencia. Su victoria 15‑9 sobre la puertorriqueña Gabriela Lin Hwang asegura también puntos para el ranking de la FIE y avanza el proceso clasificatorio a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/06/2026 10:24 AM.
En Deportes y editada el 19/06/2026 10:51 AM.