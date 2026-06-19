Esteban “Tano” Solari firma acuerdo para dirigir a Pumas en el Apertura 2026

...

El argentino Esteban Solari, conocido como “Tano”, confirmó su llegada al Club Universidad Nacional (Pumas) como nuevo entrenador, sustituyendo a Efraín Juárez tras la derrota en la final de Liga MX.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/06/2026 03:30 PM.
En Deportes y editada el 19/06/2026 03:33 PM.