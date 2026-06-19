Esteban “Tano” Solari firma acuerdo para dirigir a Pumas en el Apertura 2026

El Club Universidad Nacional anunció que ha firmado un acuerdo con el técnico argentino Esteban “Tano” Solari para asumir la dirección del equipo a partir del Apertura 2026. La decisión se produce tras la salida de Efraín Juárez, quien dejó el banquillo después de 24 victorias en 60 partidos y de una final perdida contra el Club América.
Según informó el periodista especializado César Lus Merlo, la directiva universitaria buscó un entrenador que comprendiera la exigencia interna del club y el entorno de Ciudad Universitaria. Solari, quien ya había colaborado con Pumas en el pasado, representa una apuesta por la continuidad del modelo competitivo instaurado bajo Juárez, pero con una visión renovada que priorice el crecimiento institucional y la identidad auriazul.
El nuevo técnico enfrentará el reto de reforzar el plantel, mantener la competitividad del equipo y responder a la presión de la afición y la dirigencia. La expectativa es que su vínculo histórico con el club se traduzca en liderazgo y resultados positivos desde el inicio de la temporada.