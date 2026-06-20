Joyas por empatar: Sudáfrica desata polémica tras premio millonario en el Mundial 2026

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En la segunda jornada del Mundial 2026, la selección sudafricana obtuvo un premio de joyas y relojes de lujo valorado en más de 50 mil dólares por jugador tras empatar 1‑1 con República Checa, generando polémica y debate sobre incentivos en torneos internacionales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/06/2026 06:38 AM.
En Deportes y editada el 20/06/2026 07:15 AM.