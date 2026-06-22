César Arturo Ramos rompe el récord mexicano de partidos dirigidos en un Mundial

César Arturo Ramos, nacido en Culiacán, Sinaloa, alcanzará un hito histórico en el Mundial 2026. La FIFA anunció que será el árbitro central del partido entre Escocia y Brasil (Grupo C), programado para el miércoles 24 de junio a las 16:00 h (hora del centro de México) en el Estadio Miami.
Con esta designación, Ramos dirigirá su noveno encuentro mundialista, superando la marca de ocho partidos que había establecido Armando Archundia en los torneos de 2002 y 2010. El silbante ya había igualado ese récord al arbitrar el duelo Irán‑Nueva Zelanda en la primera jornada del Grupo G.
El equipo arbitral que acompañará a Ramos estará integrado por los asistentes Alberto Morín y Marco Bisguerra, y los cuartos de línea noruegos Espen Eskas y Jan Erik Egan.
El partido Escocia‑Brasil es crucial para la clasificación al siguiente tramo del torneo: Brasil y Marruecos comparten 4 puntos, mientras que Escocia lleva 3. El resultado también influirá en el camino de México, que lidera el Grupo A y espera su rival en los dieciseisavos de final, que podría provenir de los Grupos C, E, F, H o I.
La trayectoria de Ramos muestra un avance constante: debutó como árbitro central en el Mundial 2018, volvió en Qatar 2022 y ahora, en su tercera Copa del Mundo consecutiva, se perfila como el árbitro mexicano más experimentado en la historia del torneo.