César Arturo Ramos rompe el récord mexicano de partidos dirigidos en un Mundial

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El árbitro sinaloense César Arturo Ramos será designado para el encuentro Escocia‑Brasil del Mundial 2026, lo que le permitirá superar la marca de ocho partidos establecida por Armando Archundia y convertirse en el árbitro mexicano con más encuentros dirigidos en una Copa del Mundo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/06/2026 09:30 AM.
En Deportes y editada el 22/06/2026 08:45 AM.