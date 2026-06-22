TV Azteca desembolsó 67 millones de dólares por el Mundial 2026, revela Martinoli

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En el podcast “Farsantes con Gloria”, el narrador de TV Azteca informó que la cadena pagó 67 millones de dólares por los derechos de 32 partidos del Mundial 2026, lo que equivale a aproximadamente 2 millones por encuentro, y explicó la disparidad de costos entre México y otros mercados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/06/2026 01:34 PM.
En Deportes y editada el 22/06/2026 02:04 PM.