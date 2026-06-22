Cruz Azul refuerza su cuerpo técnico con excolaboradores de Martín Anselmi

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Cruz Azul incorpora a Facundo Oreja y al preparador físico Diego Battaioli, ex integrantes del cuerpo técnico de Martín Anselmi, para reforzar la dirección de Joel Huiqui de cara al Apertura 2026 tras el título del Clausura.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/06/2026 08:25 AM.
En Deportes y editada el 22/06/2026 06:13 AM.