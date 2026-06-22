Cruz Azul refuerza su cuerpo técnico con excolaboradores de Martín Anselmi

Mientras el Mundial 2026 sigue su curso, los clubes mexicanos ya afinan sus planes para la próxima temporada del fútbol local. Cruz Azul, campeón del Clausura 2026 bajo la conducción de Joel Huiqui, anunció la reincorporación de dos ex colaboradores de Martín Anselmi: el asistente técnico Facundo Oreja y el preparador físico Diego Battaioli.
Según fuentes cercanas al club, entre ellas los periodistas Adrián Esparza Oteo y Gerardo Fabián, la llegada de Oreja y Battaioli forma parte de una estrategia para consolidar el banquillo y mantener la continuidad de los principios de juego implantados por Anselmi. “Además de Facundo Oreja, que se integra como parte del cuerpo técnico, se incorpora el preparador físico Diego Battaioli. Ambos formaron parte del cuerpo técnico cuando estaba Martín Anselmi. Cruz Azul se está reforzando en el banquillo”, señaló Fabián.
Martín Anselmi dejó una huella importante en la era moderna de Cruz Azul. Contratado en 2024 por el director deportivo Iván Alonso, el técnico argentino introdujo un estilo de juego atractivo que devolvió identidad al equipo, llevándolo nuevamente a los primeros lugares, aunque sin lograr un título antes de su salida inesperada al Porto a finales de ese mismo año.
Tras una breve y polémica etapa en el Porto, seguida de un paso poco fructífero por el Botafogo de Brasil, Anselmi ahora busca retomar su carrera en el Elche CF de España. Mientras tanto, la Máquina se concentra en reforzar su plantilla: el lateral izquierdo mexicano Mauro Zaleta fue cedido a Necaxa con opción de compra, y se rumorea la posible salida del mediocampista Erik Lira hacia Europa y del guardameta Andrés Gudiño al Atlante.
Con la incorporación de Oreja y Battaioli, Cruz Azul pretende mantener la disciplina táctica y la preparación física que caracterizaron la etapa de Anselmi, al tiempo que Joel Huiqui consolida su proyecto de continuidad y ambición en el Apertura 2026.