Fátima Herrera gana bronce y cierra la participación de México en la Copa Mundial de Boxeo

La delegación mexicana concluyó su participación en la Copa del Mundo de Boxeo Guiyang 2026 con una medalla de bronce, lograda por Fátima Herrera en la división femenina de 48 kilogramos.
Herrera, atleta olímpica que competirá en París 2024, quedó eliminada en semifinales tras una ajustada decisión dividida (2‑3) frente a la india Jyoti Jyoti. Los jueces anotaron 27‑30, 29‑28, 30‑27, 28‑29 y 27‑30, lo que dejó a la mexicana fuera del combate final, pero le garantizó la medalla de bronce, puesto que en los deportes de combate se otorgan dos bronces a los semifinalistas.
En cuartos de final, la potosina había asegurado su presea al imponerse por decisión unánime (5‑0) contra la china Xiong Guangyun, demostrando la solidez de su estilo técnico y su capacidad de adaptación.
El resto de la delegación también sumó experiencia: Darianne Hernández (65 kg) perdió por decisión dividida (2‑3) ante la británica Sacha Hickey; Valeria Amparán (51 kg) cayó ante la francesa Romane Moulai (5‑0); y Hugo Barrón (65 kg) fue detenido por el árbitro (RSC) frente al iraní Ali Habibinezhad en la ronda preliminar.
Aunque los resultados no fueron los esperados en todas las categorías, México obtuvo puntos clave para el ranking mundial de World Boxing, lo que reforzará su posición de cara al ciclo olímpico que culminará en Los Ángeles 2028.
El boxeo sigue siendo el segundo deporte más exitoso para México en los Juegos Olímpicos, con 14 medallas históricas (2 de oro, 3 de plata y 9 de bronce). La actuación de Herrera y sus compañeros mantiene viva la tradición pugilística del país y alimenta la esperanza de nuevos triunfos en la próxima edición olímpica.