Fátima Herrera gana bronce y cierra la participación de México en la Copa Mundial de Boxeo

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La pugilista potosina Fátima Herrera obtuvo la medalla de bronce en la categoría de 48 kg, sumando valiosos puntos al ranking mundial de World Boxing y acercándose a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/06/2026 08:11 AM.
En Deportes y editada el 22/06/2026 06:09 AM.