Fernando Gago es dado de alta tras intervención cardíaca de emergencia

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El director técnico de la Universidad de Chile, Fernando Gago, fue dado de alta este lunes después de ser intervenido por una cardiopatía coronaria. La clínica Alemana informó que la angioplastia con stent restableció el flujo sanguíneo y que el entrenador continuará bajo seguimiento ambulatorio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/06/2026 03:45 PM.
En Deportes y editada el 22/06/2026 03:40 PM.