Fernando Gago es dado de alta tras intervención cardíaca de emergencia

Fernando Gago, director técnico de la Universidad de Chile, recibió alta médica este lunes tras haber sido internado en la madrugada del viernes pasado por un infarto. El club confirmó la noticia a través de sus redes sociales, compartiendo el parte médico oficial emitido por la Clínica Alemana.
El entrenador argentino, de 40 años, fue diagnosticado con una cardiopatía coronaria provocada por la obstrucción de una arteria clave para la irrigación del corazón. En la clínica le practicaron una angioplastia con implante intracoronario de stent, procedimiento que restableció el flujo sanguíneo y permitió su estabilización.
Gago permaneció hospitalizado durante el fin de semana y, según el comunicado, su evolución ha sido favorable. Sin embargo, continuará bajo seguimiento cardiológico ambulatorio para garantizar una recuperación completa.
El incidente ocurrió después de que el técnico dirigiera a la Universidad de Chile en un partido reprogramado de la liga local la noche del jueves. Debido a su condición, no pudo asistir al duelo por Copa Chile del domingo, que fue dirigido por su asistente, el exjugador Fabricio Coloccini, quien informó que Gago siguió el encuentro desde la clínica.
La ausencia de Gago también se mantendrá para el próximo partido contra Unión La Calera, programado para este miércoles. No obstante, el club no descarta su regreso al banquillo el domingo, cuando la U de Chile se enfrentará a Unión San Felipe, ambos encuentros de la Copa Chile.
“Él está loco por salir y estar con nosotros, con sus jugadores. Nosotros lo queremos de vuelta lo antes posible, pero lo más importante ahora es su salud”, declaró Coloccini.
El club agradeció el apoyo de los aficionados y reiteró su compromiso con la pronta recuperación del técnico.