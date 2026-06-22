Fernando Gago sufre infarto y es hospitalizado de emergencia en Chile

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El entrenador argentino Fernando Rubén Gago ingresó en la madrugada del 19 de junio en una clínica de Santiago tras presentar un infarto agudo al miocardio. Fue sometido a una angioplastía con implante de stent y, aunque se encuentra de buen ánimo, permanecerá fuera de los banquillos mientras inicia su rehabilitación cardíaca.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/06/2026 06:40 AM.
En Deportes y editada el 22/06/2026 05:23 AM.