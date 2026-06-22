Fernando Gago sufre infarto y es hospitalizado de emergencia en Chile

Fernando Gago, exdirector técnico de Chivas Rayadas del Guadalajara, fue internado en una clínica de Santiago, Chile, después de sufrir un infarto agudo al miocardio la madrugada del jueves 19 de junio. El parte médico difundido por la Universidad de Chile, club que dirige en Sudamérica, indica que al momento del ingreso se le realizó una intervención para tratar una cardiopatía coronaria provocada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial.
El procedimiento consistió en una angioplastía con implante intracoronario de stent, lo que permitió restablecer el flujo sanguíneo normal. Según la clínica, “el paciente presenta buen ánimo y en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardíaca, la cual consiste en retomar de forma progresiva la actividad física”.
El incidente coincidió con la preparación del partido de la Universidad de Chile contra Santiago Wanderers, correspondiente a la Copa Chile. Por ello, Gago no estará presente en el banquillo y el equipo será dirigido temporalmente por el exjugador Fabricio Coloccini.
El entrenador argentino, de 38 años, se encuentra bajo observación y se espera que su recuperación requiera varias semanas, durante las cuales no participará en los compromisos inmediatos del conjunto chileno.
Gago dirigió a Chivas del 20 de diciembre de 2023 al 10 de octubre de 2024, periodo marcado por polémicas y resultados mixtos que culminaron con su salida del club. Posteriormente, asumió la dirección técnica de Boca Juniors y, más recientemente, de Necaxa, antes de incorporarse a la Universidad de Chile.
Las autoridades médicas recomiendan vigilancia estrecha y seguimiento de la rehabilitación cardíaca para evitar complicaciones futuras.