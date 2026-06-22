Henry Martín, cerca de dejar América para reunirse con Jardine en Dubái

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Según fuentes deportivas, el delantero mexicano está a punto de ser propuesto por el técnico André Jardine para reforzar al Shabab Al Ahli de Emiratos Árabes, pese a que su contrato con el América expira en seis meses.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/06/2026 08:10 AM.
En Deportes y editada el 22/06/2026 06:06 AM.