Henry Martín, cerca de dejar América para reunirse con Jardine en Dubái

Los caminos de Henry Martín y el director técnico André Jardine podrían volver a cruzarse, ahora en la Premier League de Emiratos Árabes Unidos. Medios como Marca y JuanFutbol informan que el estratega brasileño, quien dirigió al América durante la era dorada del club, ha propuesto al delantero como una de sus principales opciones para reforzar al Shabab Al Ahli.
Martín fue pieza clave en los seis títulos obtenidos bajo la dirección de Jardine, incluido el histórico tricampeonato de Liga MX (Clausura 2022, Apertura 2022 y Clausura 2023). Sin embargo, las lesiones que lo limitaron en 2025 y su bajo rendimiento en la fase final del Clausura 2026 han generado dudas sobre su continuidad en el equipo mexicano.
El delantero, actualmente en España donde el América realiza su pretemporada, tendría que rescindir su contrato de seis meses con el club. De concretarse la salida, el América obtendría una compensación económica, mientras que el jugador buscaría retomar su nivel bajo la tutela de Jardine.
En mayo, tras la eliminación del América en los cuartos de final contra Pumas, Martín manifestó a la directiva su deseo de ser incluido en la lista de jugadores transferibles. La presión de una parte de la afición, que lo culpó por un penal fallado en ese partido, también ha alimentado los rumores de su partida.
Hasta el momento, ni el jugador ni portavoces del América han confirmado ni negado negociaciones con el club de Dubái. Mientras tanto, el delantero sigue siendo una opción para el técnico uruguayo Guillermo Almada, quien ha apostado por combinar juventud y experiencia en sus plantillas.
Henry Martín llegó al América en 2018 y, a lo largo de una década, superó los 110 goles, ingresó al top 10 de máximos anotadores de la institución y se coronó goleador del Clausura 2023. Su posible traspaso a Emiratos Árabes marcaría el fin de una era y el inicio de una nueva etapa bajo la dirección de Jardine.