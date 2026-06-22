Japón golea y conquista Monterrey con un gesto ejemplar: limpia vestuario y agradece a México

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Tras vencer 4-0 a Túnez en el Estadio Monterrey, la delegación de Japón dejó el vestuario impecable y escribió un mensaje de agradecimiento en español, “Muchas gracias. Samurai Blue”. El gesto, que forma parte de la tradición nipona de respeto y civismo, fue aplaudido por aficionados y organizadores del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/06/2026 10:23 AM.
En Deportes y editada el 22/06/2026 11:08 AM.