Japón golea y conquista Monterrey con un gesto ejemplar: limpia vestuario y agradece a México

Después del triunfo 4-0 sobre Túnez en el Estadio Monterrey, la selección japonesa realizó un acto de cortesía que ha llamado la atención de la prensa y de los seguidores del torneo. Antes de partir a Dallas, donde enfrentará a Suecia, los jugadores y el cuerpo técnico limpiaron el vestuario que ocuparon y dejaron un mensaje escrito en español acompañado de la bandera de Japón: “Muchas gracias. Samurai Blue”.
El gesto, que forma parte de la tradición de la delegación nipona en competiciones internacionales, fue celebrado en redes sociales y por los organizadores del Mundial, quienes resaltaron el ejemplo de civismo y respeto que caracteriza a la selección asiática.
El partido contra Túnez, el número 1,000 en la historia de los Mundiales, mostró la superioridad táctica y física de Japón. Daichi Kamada abrió el marcador al minuto 4, seguido por Ayase Ueda antes de la media hora. En la segunda mitad, Junya Ito anotó el tercer gol y Ueda completó su doblete con un cabezazo al 83′, sellando la goleada.
Con los cuatro puntos obtenidos, Japón lidera el Grupo F junto a Países Bajos, mientras que Túnez quedó eliminado tras su segunda derrota consecutiva.
El agradecimiento también refleja la profunda cultura japonesa de limpieza y orden, valores inculcados desde la infancia y que se manifiestan en el deporte, donde los aficionados y equipos suelen permanecer después de los partidos para dejar los recintos en perfectas condiciones.
El director técnico Hajime Moriyasu destacó en la conferencia de prensa posterior al encuentro el apoyo de la afición mexicana, que se sintió desde la entonación del himno nacional hasta las porras en las tribunas, consolidando una relación de respeto mutuo entre ambas naciones.