“Es lo mejor para todos”: Julián Álvarez quiere dejar el Atlético

En la rueda de prensa posterior a la victoria 2‑0 de Argentina sobre Austria en la fase de grupos del Mundial 2026, el delantero argentino Julián Álvarez, de 26 años, confirmó su deseo de abandonar el Atlético de Madrid. El jugador describió la posible venta como “lo mejor para todos” y reiteró su intención de cumplir el sueño de jugar en otro club europeo.
El anuncio llega en un momento de gran expectación en el mercado de fichajes. Tanto el Real Madrid como el Barcelona ya han manifestado su interés. El conjunto merengue rechazó una oferta de 150 millones de euros a principios de mes y, según fuentes, está evaluando otras opciones. Por su parte, el Barcelona ha realizado acercamientos discretos y se prepara para presentar una nueva propuesta, considerando a Álvarez como el recambio ideal del polaco Robert Lewandowski.
El presidente del Atlético, Enrique Cerezo, reiteró que el club no tiene constancia de una solicitud formal de traspaso y que Álvarez solo abandonaría si se paga la cláusula de rescisión, fijada en 500 millones de euros (aprox. 573 millones de dólares). Cerezo también expresó su indignación ante los intentos de los rivales y subrayó que el club seguirá defendiendo su posición como “intransferible” hasta que se cumpla la condición económica establecida.
Mientras tanto, el delantero argentino se concentra en la Copa del Mundo, donde Argentina busca avanzar a octavos de final. Su rendimiento en la fase de grupos, sumado a la reciente declaración, ha encendido los focos de los grandes clubes europeos, que podrían lanzar ofertas oficiales en los próximos días.
En conclusión, el futuro de Julián Álvarez sigue en el aire: el Atlético mantiene su postura firme, los gigantes de la liga española afilan sus estrategias y el jugador argentino mantiene la vista puesta en cumplir su sueño futbolístico.