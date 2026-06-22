“Es lo mejor para todos”: Julián Álvarez quiere dejar el Atlético

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Tras la clasificación de Argentina al Mundial 2026, el delantero Julián Álvarez declaró que su salida del Atlético de Madrid sería “lo mejor para todos”. Real Madrid y Barcelona ya mostraron interés, mientras el club colchonero mantiene la cláusula de rescisión en 500 millones de euros.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/06/2026 04:14 PM.
En Deportes y editada el 22/06/2026 04:37 PM.