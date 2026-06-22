Con “Jaguares”, México sube al podio mundial de la natación artística

El equipo mexicano de natación artística cerró su participación en la Súper Final de la Copa del Mundo con la medalla de bronce, al registrar 220.5452 puntos y presentar una rutina de dificultad 23.8495.
La actuación, titulada “Jaguares”, incluyó siete acrobacias y un llamado de auxilio para la preservación del felino, emblema de México que se encuentra en riesgo de extinción. Con este resultado, la disciplina reafirma el crecimiento que mostró desde su histórica clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.
Los nadadores que formaron parte del equipo son: (lista de atletas). Su desempeño refleja el esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo que impulsan el desarrollo del deporte y motivan a las nuevas generaciones a seguir preparándose para futuras competencias internacionales.
El podio había permanecido fuera del alcance de las representaciones mexicanas en ediciones anteriores de la Súper Final; sin embargo, la constancia del equipo les permitió alcanzar el tercer lugar, superando a sus rivales en las rondas técnicas y libres.
La natación artística, antes conocida como natación sincronizada, combina natación, danza y gimnasia. Los atletas ejecutan rutinas coreografiadas al ritmo de la música, ya sea en formato individual, de dúo o en equipo, y son evaluados por jurados en criterios como ejecución, sincronización, dificultad, presentación y adaptación musical.
El entrenamiento exige una preparación física integral: fuerza, flexibilidad, resistencia y control respiratorio. Las sesiones, tanto dentro como fuera del agua, se centran en la técnica de nado, la capacidad pulmonar y la perfección de las figuras acrobáticas.
En los últimos años, la disciplina ha incorporado modalidades como el dueto mixto, ampliando la participación masculina y diversificando la competencia.
Este logro constituye un impulso para seguir trabajando y aspirar a mejores resultados en próximas competencias internacionales, consolidando a México como una potencia emergente en la natación artística.