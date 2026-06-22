Con “Jaguares”, México sube al podio mundial de la natación artística

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El conjunto mexicano de natación artística obtuvo la medalla de bronce en la Súper Final de la Copa del Mundo celebrada en Toronto, con 220.5452 puntos y una dificultad de 23.8495, destacando una rutina temática sobre los jaguares, símbolo nacional en peligro de extinción.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/06/2026 10:23 AM.
En Deportes y editada el 22/06/2026 11:16 AM.