Princesa Hisako e Infantino aparecen juntos en el Mundial 2026 en Monterrey

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Un video muestra a la princesa japonesa Hisako de Takamado y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el palco VIP del Estadio Monterrey durante el histórico encuentro Japón‑Túnez, el partido número 1,000 de la historia de los mundiales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/06/2026 08:30 AM.
En Deportes y editada el 22/06/2026 06:16 AM.