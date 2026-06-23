Alexis Vega responde a la presión: México avanza, pero la exigencia de la afición no perdona

En una entrevista concedida a los medios, el atacante Alexis Vega abordó las críticas que recibe la Selección Mexicana a pesar de los dos triunfos consecutivos en la fase de grupos del Mundial 2026. El jugador sostuvo que los abucheos y comentarios negativos son una muestra de las altas expectativas que la afición tiene sobre el equipo, pero subrayó que, en un torneo de esta magnitud, lo primordial es obtener resultados y asegurar la clasificación.
Vega recordó que México llegó a su último partido de la fase de grupos ya clasificado a los dieciseisavos de final, tras vencer 2-0 a Sudáfrica y 1-0 a Corea del Sur. "Lo importante es sacar el resultado, no el espectáculo", afirmó el delantero, quien añadió que la presión externa no debe distraer al conjunto.
El futbolista también resaltó la importancia de la cohesión interna. Según Vega, las actividades grupales y la convivencia fuera del campo han fortalecido los lazos en el vestuario, lo que se traduce en mayor concentración y rendimiento durante los partidos.
El próximo desafío del Tri será contra la República Checa el miércoles 24 de junio, en el Estadio Ciudad de México, a las 19:00 horas. El equipo dirigido por Javier Aguirre buscará cerrar la fase de grupos con una victoria que le permita entrar a la siguiente ronda con confianza.
Para los aficionados, el encuentro será transmitido en abierto por Canal 5, Azteca 7 y Nu9ve, y en plataformas de paga como TUDN, ViX y Azteca Deportes.