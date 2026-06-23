Alexis Vega responde a la presión: México avanza, pero la exigencia de la afición no perdona

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El delantero mexicano explicó que los abucheos reflejan la presión de la afición, pero el objetivo del Tri es sumar puntos y avanzar, destacando la unión del grupo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 05:51 PM.
En Deportes y editada el 23/06/2026 04:08 PM.