Atlético denunciará al Barcelona ante la FIFA por el caso Julián Álvarez

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El Atlético de Madrid, a través de su consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín, anunció que interpondrá una denuncia ante la FIFA contra el Barcelona por intentar fichar al delantero argentino Julián Álvarez, quien tiene contrato vigente con el club rojiblanco hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 04:45 PM.
En Deportes y editada el 23/06/2026 04:40 PM.