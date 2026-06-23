Atlético denunciará al Barcelona ante la FIFA por el caso Julián Álvarez

El Atlético de Madrid informó que presentará una denuncia formal ante la FIFA contra el FC Barcelona por presunta infracción de las normas de transferencia al intentar negociar con el delantero argentino Julián Álvarez, quien mantiene un contrato vigente con el club rojiblanco hasta el 30 de junio de 2030.
El anuncio lo realizó Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, quien explicó que el Barcelona habría intentado contactar al jugador “durante el periodo protegido”, vulnerando el artículo 18 del Reglamento de Transferencias de la FIFA, que prohíbe cualquier acercamiento a un futbolista bajo contrato sin la autorización del club titular.
Álvarez, que jugó para Argentina en el Mundial 2026 contra Austria, declaró al término del partido que “lo mejor para todos es una transferencia” y que desea “cumplir su sueño”. Estas declaraciones fueron interpretadas por el Atlético como una posible presión externa, lo que motivó la decisión de denunciar.
El club rojiblanco ha reiterado su intención de no vender al delantero, subrayando que su contrato incluye una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. En un comunicado publicado el 29 de mayo, el Atlético denunció una “campaña de acoso y derribo” por parte del Barcelona, que habría intensificado sus intentos de acercamiento en los últimos meses.
De presentarse la denuncia, la FIFA abrirá una investigación para determinar si el Barcelona incurrió en una infracción y, de confirmarse, podría imponer sanciones económicas o deportivas al club catalán.
Mientras tanto, el futuro de Julián Álvarez sigue siendo incierto, aunque el Atlético mantiene su postura de proteger los intereses del club y del jugador.