Partido México vs Corea del Sur bate récord histórico de audiencia en televisión

La FIFA confirmó este martes que el enfrentamiento entre la Selección Mexicana y Corea del Sur, disputado el 23 de junio, batió todos los récords de audiencia televisiva en el país. Según el organismo, 25,5 millones de personas sintonizaron canales lineales para seguir el duelo de alto riesgo, cifra que supera el anterior récord establecido por el primer partido de México en este torneo.
El organismo subrayó que el dato corresponde a mediciones nocturnas y que los números finales y consolidados se publicarán al término del certamen. "Rompiendo récords… otra vez", declaró la FIFA, resaltando el fervor de la afición mexicana, una de las más fieles seguidoras del fútbol internacional.
El triunfo de México por la mínima diferencia, gracias al gol de Luis Romo, no solo le dio la victoria, sino que consolidó un inicio de torneo sin precedentes: seis puntos en dos partidos, la mejor marca de la historia del plantel en mundiales. Con la victoria, México llegó a la última jornada de la fase de grupos ya clasificado como líder de su grupo.
El próximo reto será contra la República Checa el 24 de junio, donde el equipo mexicano buscará mantener el ritmo y cerrar la fase con puntaje perfecto. Mientras tanto, Corea del Sur se medirá con Sudáfrica, que aún conserva opciones de clasificación.
Este récord de audiencia refuerza la posición de México como mercado clave para los derechos de transmisión y la publicidad durante la Copa del Mundo 2026.