Partido México vs Corea del Sur bate récord histórico de audiencia en televisión

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La FIFA informó que el partido México‑Corea del Sur, jugado el 23 de junio de 2026, alcanzó 25,500,000 espectadores en televisión lineal, superando cualquier transmisión de la Copa del Mundo en México del siglo XXI.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 09:03 AM.
En Deportes y editada el 23/06/2026 09:20 AM.