Susto en el Tri: Ochoa enciende las alarmas tras resbalón en entrenamiento

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Durante el último entrenamiento del Tri, el guardameta Guillermo Ochoa sufrió un tropiezo que provocó un leve torcedura de tobillo. El incidente, aunque sin consecuencias graves, generó preocupación en el cuerpo técnico y plantea dudas sobre su disponibilidad para el partido decisivo contra Chequia en la fase de grupos del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 05:10 PM.
En Deportes y editada el 23/06/2026 04:47 PM.