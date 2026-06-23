Messi es el máximo goleador mundialista… pero Hugo Sánchez ya eligió a su GOAT

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El exdelantero mexicano Hugo Sánchez sostuvo que el legado mundialista de Pelé lo mantiene como el GOAT, a pesar de que Lionel Messi superó a Miroslav Klose con 18 goles en Copas del Mundo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 10:16 AM.
En Deportes y editada el 23/06/2026 12:51 PM.