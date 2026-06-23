Messi es el máximo goleador mundialista… pero Hugo Sánchez ya eligió a su GOAT

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, alcanzó el 22 de junio los 18 goles en Copas del Mundo, superando el récord de Miroslav Klose y convirtiéndose en el máximo anotador de la historia de los mundiales. El logro desató una avalancha de elogios que lo posicionan como el mejor futbolista de todos los tiempos.
Sin embargo, el exdelantero mexicano Hugo Sánchez, ícono del fútbol nacional y pentapichichi, rechazó esa valoración y reafirmó su admiración por el brasileño Pelé. En una entrevista reciente, Sánchez explicó que el contexto histórico y los logros mundiales de Pelé son insustituibles.
Para Sánchez, el factor decisivo es el legado mundialista del astro brasileño: tres Copas del Mundo (1958, 1962 y 1970), la mayor hazaña colectiva de cualquier jugador. Además, Pelé sigue siendo el goleador más joven en una Copa del Mundo, con 17 años y 239 días, una marca que aún no se ha igualado.
El exseleccionado mexicano también criticó la tendencia de las nuevas generaciones a valorar únicamente los éxitos recientes, dejando en la sombra a figuras que marcaron épocas distintas. Según Sánchez, la grandeza de Pelé trasciende estadísticas y se sustenta en su impacto cultural y deportivo a nivel global.
El debate sobre el GOAT (Greatest of All Time) continúa abierto. Mientras Messi sigue ampliando su palmarés con récords y títulos, la defensa de Hugo Sánchez mantiene viva la discusión sobre la supremacía de Pelé en la historia del fútbol.