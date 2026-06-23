Karim López, el primer mexicano en la primera ronda del NBA Draft 2026

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A sus 19 años, el alero hermosillense Karim López se perfila como el candidato histórico para ser el primer jugador nacido en México seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA, tras destacar en el Combine y en la NBL australiana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 09:06 AM.
En Deportes y editada el 23/06/2026 09:49 AM.