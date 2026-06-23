Karim López, el primer mexicano en la primera ronda del NBA Draft 2026

El basquetbol mexicano vivirá un momento histórico cuando Karim López, alero de 19 años nacido en Hermosillo, Sonora, se presente como el principal candidato a ser el primer mexicano elegido en la primera ronda del NBA Draft.
Con 2.04 m de estatura, 100 kg de peso y una envergadura de 2.12 m, López mostró en el Combine de la NBA una combinación de físico y versatilidad que llamó la atención de los 30 equipos de la liga. Sus proyecciones lo ubican entre los puestos 10 y 20, con posibilidades de aterrizar en franquicias como Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Charlotte Hornets, Los Angeles Lakers o San Antonio Spurs.
Hijo del ex pívot de la selección mexicana Jesús Hiram López, Karim abandonó el fútbol en su adolescencia para dedicarse al baloncesto. A los 14 años se mudó a España y se integró al Joventut de Badalona, y más tarde firmó con los New Zealand Breakers bajo el programa NBL Next Stars, donde consolidó su perfil internacional.
En la última temporada de la NBL, López promedió 11.9 puntos y 6.1 rebotes por juego, con un 67.9 % de acierto en tiros cercanos al aro y 1.9 asistencias por partido. Su capacidad para absorber contactos, desplazar defensores y ejecutar cortes en transición lo convierten en una amenaza ofensiva de alto nivel.
Sin embargo, el Combine también reveló áreas de mejora. Su porcentaje de triples se ubicó en 32.6 %, y los scouts señalaron una mecánica de tiro lenta y una liberación inestable que afecta la trayectoria del balón. En defensa, se observó falta de agilidad lateral y momentos de pérdida de concentración sin el balón.
Karim reconoce la magnitud del desafío y destaca la preparación recibida en entrenamientos privados, especialmente con la franquicia de Dallas, donde jugó tres contra tres y sintió que su estilo sobresalía. “Esto representa algo muy importante para todos los mexicanos”, afirmó antes de su última práctica.
Si logra ser seleccionado en la primera ronda, López no solo abrirá una puerta para el talento mexicano en la NBA, sino que también consolidará el crecimiento del baloncesto en México, inspirando a una nueva generación de jugadores.