Keylor Navas se queda en Pumas pese a la llegada de Esteban Solari

...

El arquero costarricense confirmó que continuará con el Club Universidad Nacional hasta el verano de 2027, a pesar de la incorporación del técnico argentino Esteban Solari y de los rumores de una posible salida.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 08:55 AM.
En Deportes y editada el 23/06/2026 09:13 AM.