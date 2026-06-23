Keylor Navas se queda en Pumas pese a la llegada de Esteban Solari

Keylor Navas ha decidido permanecer en Pumas para el Apertura 2026. El guardameta, cuyo contrato se extiende hasta el verano de 2027, firmó una renovación a inicios de año que garantiza su continuidad mientras no se active la cláusula de salida que él mismo reconoce en su contrato.
La decisión llega en un contexto de incertidumbre generado por la salida de Efraín Juárez y la reciente contratación del entrenador argentino Esteban Solari, exjugador de Pumas (2007‑2008). A pesar de la cercanía que Navas mantenía con el exdirector técnico Juárez, la directiva universitaria y el propio arquero lograron alargar la relación laboral.
Durante el Clausura 2026, Navas disputó 27 partidos en dos torneos de Liga MX y la Leagues Cup 2025, iniciando siempre como titular. En total, ha jugado 42 encuentros con el equipo, acumulando 3,510 minutos, 53 goles recibidos y 13 vallas invictas, contribuyendo al subcampeonato de la Liga MX en el primer semestre de 2026.
El portero declaró que se siente “tranquilo, viviendo el presente” y que, aunque su cláusula de salida permite que otro club pague la rescisión, por el momento su objetivo es disfrutar de sus vacaciones y prepararse para la siguiente temporada con Pumas.
En resumen, la permanencia de Keylor Navas en el conjunto del Pedregal está confirmada, mientras que la posible activación de su cláusula de salida queda a la espera de futuros intereses de otros equipos.