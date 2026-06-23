México clasifica por primera vez al Campeonato Mundial de Orientación 2026

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Un equipo mexicano, liderado por Sergio Fernández, participará en el Campeonato Mundial de Orientación en Génova, Italia, del 6 al 11 de julio. Es la primera vez que México está presente en esta disciplina a nivel mundial, tras el reconocimiento oficial de la federación nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 02:02 PM.
En Deportes y editada el 23/06/2026 02:08 PM.