México clasifica por primera vez al Campeonato Mundial de Orientación 2026

Por primera vez en la historia del deporte mexicano, un equipo nacional competirá en el Campeonato Mundial de Orientación, evento que se llevará a cabo del 6 al 11 de julio en la ciudad italiana.
El conjunto, capitaneado y entrenado por Sergio Fernández, integra a Leonardo Zamora, MariTere Fernández e Isis Espinoza. La selección representará a México frente a potencias tradicionales de Europa y Asia, donde la disciplina cuenta con una estructura consolidada.
La Orientación combina resistencia física y navegación precisa mediante mapa y brújula. Los atletas deben recorrer un terreno desconocido en contrarreloj, localizando puntos de control marcados en un mapa detallado, lo que exige rapidez de decisión y capacidad de análisis espacial.
Esta participación se produce después de años de trabajo para desarrollar la disciplina en el país y del reconocimiento oficial de la federación nacional tras su inclusión en los World Games, el segundo evento multideportivo más importante del mundo.
“Nuestro objetivo es demostrar que el deporte mexicano está en crecimiento y que podemos competir al nivel de las mejores selecciones del mundo”, declaró Sergio Fernández, capitán y coach del equipo.
El Campeonato reunirá a atletas de diversos continentes, y México buscará dejar una huella significativa, impulsando la práctica de la orientación entre jóvenes y adultos en todo el territorio nacional.