México cierra con tres oros y nueve medallas en el Iberoamericano Sub‑20 de Atletismo

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La delegación mexicana concluyó el Campeonato Iberoamericano Sub‑20 en Lima con tres oros, dos platas y cuatro bronces, destacándose en lanzamientos, relevos y pruebas de fondo, y se prepara para el Mundial en Oregon.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 09:11 AM.
En Deportes y editada el 23/06/2026 09:47 AM.