México cierra con tres oros y nueve medallas en el Iberoamericano Sub‑20 de Atletismo

La selección mexicana de atletismo Sub‑20 cerró su participación en el Campeonato Iberoamericano con un total de nueve medallas, situándose entre los protagonistas del certamen.
El mayor brillo lo obtuvo Brandon Delgado, quien conquistó el oro en lanzamiento de disco con 59.14 m, estableciendo nuevo récord nacional y del propio evento, superando a los representantes de España y Chile.
En la disciplina de relevos, México dominó ambas finales del 4 × 400 m. El relevo mixto, integrado por Gerardo Hernández, Alisson Martínez, Juan Ibarra y Kenya Maturana, se alzó con el oro en 3:24.10, dejando atrás a España y Colombia. Posteriormente, el equipo varonil (Juan Ibarra, Braulio Fernández, Maximiliano Sauceda y Gerardo Hernández) repitió la hazaña con un tiempo de 3:12.32.
En pruebas individuales, Amado Amador obtuvo la plata en los 800 m (1:52.22) y Emiliano Barba se colgó la plata en la marcha de 10 km (19:37.52), quedando segundo ante el peruano José Ccoscco.
Los cuatro bronces completaron el medallero: Kenya Maturana (400 m femenil, 53.95 s), Kenya Cuahutle (3 000 m, 9:35.63), el relevo femenil (3:48.47) y el equipo mixto de 4 × 400 m femenino, que también quedó en tercer lugar.
Con este desempeño, la delegación mexicana enfocará su preparación de cara al Campeonato Mundial Sub‑20, programado para agosto en Oregon, EE. UU.