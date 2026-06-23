Mundial 2026: clasificados, eliminados y el panorama tras la segunda jornada de grupos

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Tras la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, México y Estados Unidos aseguraron su pase a los dieciseisavos de final, mientras que Haití, Turquía, Túnez y Jordania fueron los primeros eliminados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 11:47 AM.
En Deportes y editada el 23/06/2026 12:05 PM.