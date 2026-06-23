Mundial 2026: clasificados, eliminados y el panorama tras la segunda jornada de grupos

La fase de grupos del Mundial 2026 comienza a perfilar a sus protagonistas y a sus primeros despedidos. Con una victoria ajustada ante Corea del Sur, Mexico se convirtió en la primera selección en asegurar su pase a los dieciseisavos de final, además de quedarse con el liderato del Grupo A.
En paralelo, Estados Unidos también selló su clasificación tras imponerse a Australia, consolidándose como líder del Grupo B y reforzando el dominio de la Concacaf en esta fase inicial.
Los primeros en decir adiós al torneo
El Mundial ya dejó sus primeras eliminaciones matemáticas. Haití fue el primer país en quedar fuera tras caer 3-0 ante Brasil en el Grupo C.
A ellos se sumaron:
Potencias que ya tienen boleto en mano
Junto a México y Estados Unidos, varias selecciones ya aseguraron su presencia en la siguiente ronda:
Grupos en tensión: todo por decidir
Mientras algunos celebran, otros aún dependen de una última jornada cargada de drama:
La clasificación de México y Estados Unidos tiene un matiz clave: ambos equipos podrían disputar sus primeras rondas de eliminación directa en territorio nacional, siempre que avancen a octavos.
Con la fase final cada vez más cerca, el Mundial 2026 empieza a mostrar su doble cara: certezas para unos, supervivencia extrema para otros, y un camino al título que apenas comienza a encenderse.