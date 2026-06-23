Omar Bravo permanece en prisión: tribunal rechaza recurso para enfrentar juicio en libertad

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Un tribunal federal negó el amparo solicitado por el exfutbolista Omar ‘N’, manteniéndolo bajo prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social de Puente Grande mientras avanza el proceso penal que podría culminar en una sentencia de 5 a 10 años de prisión.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 02:04 PM.
En Deportes y editada el 23/06/2026 02:15 PM.