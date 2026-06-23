Nedved ve favorito a México: “Chequia tendrá que jugar su mejor partido para sobrevivir”

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El director general de la selección checa, Pavel Nedved, declaró que México es un rival maduro y que su equipo debe rendir al máximo para mantenerse vivo en la Copa del Mundo 2026, donde ambos se enfrentarán en la última jornada del Grupo A.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 01:42 PM.
En Deportes y editada el 23/06/2026 01:54 PM.