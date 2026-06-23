Nedved ve favorito a México: “Chequia tendrá que jugar su mejor partido para sobrevivir”

El exmediocampista y actual Director General de la selección checa, Pavel Nedved, reconoció que México atraviesa un gran momento y cuenta con los elementos necesarios para ser considerado favorito en el duelo del 24 de junio. Nedved, Balón de Oro 2003 y figura histórica del fútbol checo, subrayó que el Tricolor muestra una madurez táctica y una experiencia que su propio equipo debe superar si quiere seguir en el torneo.
Chequia llega a este encuentro con una sola unidad obtenida en sus dos primeros partidos (derrota ante Corea del Sur y empate con Sudáfrica), lo que la obliga a conseguir un resultado positivo para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. En contraste, México ya aseguró su pase a octavos de final tras ganar sus dos primeros compromisos y busca cerrar la fase de grupos con un paso perfecto.
“Tendremos que tener nuestro mejor día, porque los mexicanos son un equipo muy maduro con un entrenador experimentado. Mientras tengamos posibilidades, lucharemos hasta el último segundo. Claro que tendremos que rendir mucho mejor que en los dos primeros partidos”, afirmó Nedved.
El dirigente también elogió la labor de Javier Aguirre, técnico de México, quien ha logrado ordenar la defensa y dotar al equipo de la capacidad para resolver partidos complicados, factores que lo posicionan como líder del Grupo A antes del último encuentro.
El partido se jugará en el Estadio Ciudad de México a las 19:00 horas del miércoles 24 de junio. La transmisión será por Canal 2 de TUDN, Canal 7 de TV Azteca y la plataforma digital ViX Premium.
Con objetivos opuestos, México buscará confirmar su dominio del grupo, mientras que Chequia necesita una hazaña para seguir soñando con la clasificación. La presión convierte este duelo en una auténtica final para los checos y en una prueba de fuego para el Tricolor.